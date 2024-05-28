Михаил Кержаков: «Раз стали чемпионами, значит заслуженно»

Михаил Кержаков, вратарь петербургской команды, дал свой комментарий после завоевания клубом золотых медалей.

- Но раз стали чемпионами, значит заслуженно. А вообще, такое ощущение, что футбольные боги там наверху писали этот сценарий. Иначе то, что произошло, никак не могу объяснить, - цитирует голкипера петербургского «Зенита» «Матч ТВ».

Напомним, 25 мая в заключительном матче сезона «Зенит» при своих болельщиках взял три очка в игре с «Ростовом», а «Динамо» в параллельном матче уступило «Краснодару», что позволило команде Сергея Семака стать чемпионом страны.