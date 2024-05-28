Макаров – об упущенном чемпионстве: «Третье место тоже не так плохо»

Денис Макаров, игрок «бело-голубых», высказался после упущенного чемпионства в минувшем сезоне.

- Не огорчаемся, идем дальше. Третье место тоже не так плохо. Конечно, чемпионами быть гораздо лучше, но что есть, - цитирует футболиста столичной команды «Матч ТВ».

Напомним, 25 мая в заключительном матче сезона динамовцев устраивала ничья на выезде в Краснодаре, чтобы выиграть золотые медали, однако коллектив Марцела Лички уступил со счётом 1:0 и чемпионом страны стал петербургский «Зенит».

26-летний Макаров провёл в прошлом сезоне 21 матч и забил четыре мяча. Контракт игрока с «бело-голубыми» истекает в 2026 году.