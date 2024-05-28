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Гасилин выбрал европейский клуб для Сафонова на фоне интереса «ПСЖ»

28 Мая 2024 • 10:18 Комментировать

Экс-игрок петербургского «Зенита» Алексей Гасилин дал комментарий по поводу возможного трансфера вратаря сборной России и «Краснодара» Матвея Сафонова во французский «ПСЖ».

«Для «Краснодара» продать в топовый клуб своего воспитанника - это супер. Если мы говорим про шансы играть здесь и сейчас, то они малы. Более логичным был бы переход в «Монако», условно говоря», - поделился мнением Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее в прессе появилась информация, что Сафонов может перейти в парижский топ-клуб за 20 миллионов евро. Руководство чемпиона Франции готово предложить российскому вратаря пятилетнее трудовое соглашение.

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