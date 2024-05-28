Гасилин выбрал европейский клуб для Сафонова на фоне интереса «ПСЖ»

«Для «Краснодара» продать в топовый клуб своего воспитанника - это супер. Если мы говорим про шансы играть здесь и сейчас, то они малы. Более логичным был бы переход в «Монако», условно говоря», - поделился мнением Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».