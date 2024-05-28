Слишкович: «Джикию будет трудно заменить в роли капитана «Спартака»

Наставник московского «Спартака» Владимир Слишкович высказался о выборе нового капитана команды после ухода защитника Георгия Джикии.
«Сейчас надо увидеть, кто станет новым капитаном «Спартака». Джикию будет трудно заменить на этой роли. Он был важным игроком и на поле, и в раздевалке. Будет трудно, но что поделать», - передает слова специалиста «Чемпионат».
Ранее было объявлено, что 30-летний Джикия покинет московский коллектив по завершении сезона-2023/2024.
В итоговой таблице Российской премьер-лиги «Спартак» с 50 набранными баллами финишировал на пятой строчке.
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