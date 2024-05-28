Личка: «Краснодар» старался, давил, но сколько у них было шансов забить? Ни одного»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о матче 30-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).

Напомним, поражение в этой игре не позволило «бело-голубым» завоевать первое чемпионство с 1976 года.

«Краснодар» старался, давил, но сколько у них было шансов забить? Ни одного. У нас был шанс у Карраскаля, но Сафонов сделал сейв. У нас — две штанги, Оласа выбил из пустых ворот», — цитирует Личку «Матч ТВ».

Минувший розыгрыш РПЛ динамовцы завершили на третьем месте в турнирной таблице, отстав от «Зенита», ставшего чемпионом страны, лишь на одно очко. Для «сине-бело-голубых» это чемпионство стало уже шестым кряду.