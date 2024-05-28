Радимов: «Динамо» вышло испуганным на матч с «Краснодаром»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался об упущенном чемпионстве «Динамо» в минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Мне показалось, что «Динамо» вышло испуганное. Эксперты говорили, хватит ли у них психологии бороться за первое место. Как выяснилось, нет, не хватило», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Напомним, что в последнем туре Российской премьер-лиги «Динамо» на выезде встречалось с «Краснодаром» и потерпело минимальное поражение со счетом 0:1. По итогам сезона подопечные Марцела Лички финишировали на третьем месте, а первым в очередной раз стал петербургский «Зенит».