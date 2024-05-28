Непомнящий оценил результат «Динамо» в РПЛ

Футбольный специалист Валерий Непомнящий прокомментировал выступление московского «Динамо» в завершившемся сезоне Российской премьер-лиги.
«Мне кажется, они выполнили задачу. Им трудно было в сезоне бороться и с «Зенитом», и с «Краснодаром», но они были в полушаге от чемпионства. Но и третье место вполне успешно», - передает слова Непомнящий Metaratings.ru.
Напомним, что «Динамо» устраивала ничья в последнем туре, однако команда Марцела Лички на выезде проиграла «Краснодару» со счетом 0:1. Из-за этого поражения «бело-голубые» опустились с первого на третье место в турнирной таблице. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал «Зенит».
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