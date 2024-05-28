Салтыков: «Были мысли о том, что весной у меня нет результативных действий»

Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков поделился мнением о своей низкой результативности в весенней части прошедшего сезона.

Напомним, во второй части РПЛ 19-летний футболист не сумел набрать ни одного балла за результативность.

«Не буду скрывать, были мысли о том, что весной у меня нет результативных действий. Хотелось забить или отдать — помочь команде. Любому атакующему игроку хочется отдавать и забивать», — цитирует Салтыкова «Чемпионат».

В общей сложности в прошедшем сезоне Салтыков провёл за «Крылья Советов» 33 матча, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.