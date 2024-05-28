Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Салтыков: «Были мысли о том, что весной у меня нет результативных действий»

28 Мая 2024 • 09:59 Комментировать
Крылья Советов
1:1
Пари НН

Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков поделился мнением о своей низкой результативности в весенней части прошедшего сезона.

Напомним, во второй части РПЛ 19-летний футболист не сумел набрать ни одного балла за результативность.

«Не буду скрывать, были мысли о том, что весной у меня нет результативных действий. Хотелось забить или отдать — помочь команде. Любому атакующему игроку хочется отдавать и забивать», — цитирует Салтыкова «Чемпионат».

В общей сложности в прошедшем сезоне Салтыков провёл за «Крылья Советов» 33 матча, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Никита Салтыков

Новости по матчу

27 Мая
17:32
Прудников: «Для «Крыльев Советов» переход Песьякова — это хорошее приобретение»
25 Мая
18:30
«Пари НН» взял один балл в Самаре, но не избежал стыковых матчей
18:15
«Пари НН» сделал шаг к спасению, забив «Крыльям Советов»
17:55
«Пари НН» пропустил в матче с «Крыльями Советов»
16:00
«Крылья Советов» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
10:24
Агент Масоэро: «Лукас на 99 процентов не вернётся в Россию»
02:02
Крылья Советов - Пари НН: где смотреть прямую трансляцию онлайн
24 Мая
21:31
Нижегородская область сократит финансирование «Пари НН» в случае вылета из РПЛ
13:08
Руководители «Пари НН» обратились к Черчесову с просьбой
23 Мая
15:00
Ставка и прогноз на точный счёт матча Крылья Советов — Пари НН РПЛ — 25 мая 2024
11:34
Актуальная ставка и прогноз на матч Крылья Советов — Пари НН чемпионата России — 25 мая 2024
22 Мая
21:15
Ставка и прогноз на матч Крылья Советов – Пари НН чемпионата России – 25 мая 2024
16:06
Непомнящий: Увольнение Юрана — ошибка «Пари НН»
16:05
Ташуев: «Пари НН» надо было позволить Юрану доработать сезон»
12:04
Костанца: «Сейчас я не думаю о российском паспорте»
21 Мая
19:29
Ташуев: «В «Пари НН» немножко ошиблись с увольнением Юрана»
19:12
Ташуев: «Илич понял, что он попал в достаточно серьёзную мясорубку»
19 Мая
16:22
Игрок «Крыльев Советов» Ороско: «Динамо» — очень хорошая команда, мы сделали всё, что возможно»
10:03
Костанца: «Идея получения российского гражданства жива»
08:18
Бобёр: «Горшков готов для перехода в топ-клуб»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Гвардиола назвал одного виновника поражения «Манчестер Сити» в финале Звезда «Манчестер Сити» де Брёйне выбрал клуб, где продолжит карьеру Месси обратился к «Барселоне» Гвардиола прокомментировал увольнение Хави из «Барселоны» Кто выйдет из группы смерти на Евро-2024 Нагельсманн прокомментировал назначение Компани тренером «Баварии» Флик поставил перед собой цель – подписать в «Барселону» игрока «Баварии» Хави проведёт переговоры с топ-клубом АПЛ – известно название Аршавин назвал лучшего тренера сезона РПЛ - это не Семак и Личка
«Аталанта» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 «Реал» - «Бетис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Справились и без Миранчука: «Аталанта» нанесла «Байеру» первое поражение в сезоне и выиграла Лигу Европы! Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Самое драматичное чемпионство «Зенита»! Бразильскими голами перебороли «Ростов» и стали первыми Манчестер – красный! «МЮ» завоевал Кубок Англии в битве со звёздами «Сити», Холанн опять растворился Хави сделал заявление после новости об увольнении из «Барселоны» Три сборные, которые могут выиграть чемпионат Европы — 2024 «Реал» не может объявить о переходе Мбаппе - названа причина Игрок «Реала» послал Тони Крооса
Спортивные новости
«Даллас» обыграл «Эдмонтон» и вышел вперёд в серии Надаль проиграл Звереву на старте «Ролан Гаррос» Сборная Чехии обыграла сборную Швейцарии и впервые за 14 лет выиграла чемпионат мира по хоккею Леклер стал победителем Гран-при Монако, Пиастри - второй, Сайнс - третий Швеция обыграла Канаду и завоевала бронзовые медали на чемпионате мира по хоккею Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Мая
10:23 · Россия. Премьер-лига
Макаров – об упущенном чемпионстве: «Третье место тоже не так плохо»
10:18 · Россия. Премьер-лига
Гасилин выбрал европейский клуб для Сафонова на фоне интереса «ПСЖ»
10:13 · Россия. Премьер-лига
Слишкович: «Джикию будет трудно заменить в роли капитана «Спартака»
10:13 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Краснодар» старался, давил, но сколько у них было шансов забить? Ни одного»
10:06 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Динамо» вышло испуганным на матч с «Краснодаром» 1
10:00 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий оценил результат «Динамо» в РПЛ
09:59 · Россия. Премьер-лига
Салтыков: «Были мысли о том, что весной у меня нет результативных действий»
09:48 · Россия. Премьер-лига
Мишкич: «Сделаем всё, чтобы «Урал» снова сыграл в РПЛ в следующем сезоне»
09:40 · Россия. Премьер-лига
Обляков дал оценку сезону ЦСКА
09:25 · Россия. Премьер-лига
Агент Кривцова: «К Никите проявляют интерес немецкие и английские клубы»
09:23 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили назвал лучшего вратаря сезона РПЛ - это не Акинфеев
09:08 · Россия. Премьер-лига
Тренер клуба РПЛ: «Зенит» стал чемпионом заслуженно»
09:02 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Крыльев Советов» Салтыков высказался о чемпионской гонке РПЛ
08:57 · Россия. Премьер-лига
Деограсия поставил 10 баллов «Оренбургу» за сезон
08:51 · Россия. Премьер-лига
Корнеев назвал двух лучших тренеров РПЛ - это не Личка и Карпин
Все новости
Рекомендуем