Мишкич: «Сделаем всё, чтобы «Урал» снова сыграл в РПЛ в следующем сезоне»

Даниэль Мишкич, игрок екатеринбургской команды, дал свой комментарий о предстоящих стыковых играх.

Напомним, соперником «Урала» в матчах за право остаться в РПЛ на следующий сезон станет «Акрон», который финишировал на третьем месте в Первой лиге. Первая встреча пройдёт 29 мая на поле «Урала», ответная – 1 июня в Жигулевсе.

- Мы сделаем всё возможное, чтобы выиграть эти матчи и вновь сыграть в следующем сезоне в Премьер‑лиге. Я очень благодарен болельщикам за невероятную поддержку, - цитирует футболиста «Урала» официальный сайт клуба.

Команда Виктора Ганчаренко в минувшем сезоне заняла 14 строчку в таблице, набрав 30 баллов.