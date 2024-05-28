Обляков дал оценку сезону ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков прокомментировал итоги сезона для своей команды.
«Вот и подошел к концу очередной сезон, к сожалению, для нас совсем неудовлетворительный. Хочу выразить слова благодарности болельщикам, которые поддерживают нас даже в такой сезон», - написал футболист в своем телеграм-канале.
Напомним, что по итогам сезона Российской премьер-лиги «армейский» коллектив финишировал на шестом месте в турнирной таблице.
В минувшем розыгрыше чемпионата страны Обляков провел 27 поединков. Полузащитник отметился тремя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.
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