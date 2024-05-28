Агент Кривцова: «К Никите проявляют интерес немецкие и английские клубы»

Младен Гргич, агент полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова, высказался о будущем своего клиента.

По словам агента, интерес к Кривцову проявляет целый ряд зарубежных клубов, однако и в «Краснодаре» на него также рассчитывают.

«Интерес есть со всего мира. У тренера из Германии очень хорошее мнение о нём. Есть интерес от немецких клубов, от английских. Никита сильный игрок», — цитирует агента «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 21-летний Кривцов провёл за «Краснодар» 35 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 3,5 миллиона евро.