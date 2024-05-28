Кавазашвили назвал лучшего вратаря сезона РПЛ - это не Акинфеев

Ветеран московского «Спартака» Анзор Кавазашвили назвал лучшего вратаря сезона Российской премьер-лиги. На первое место он определил голкипера национальной сборной и «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Лучшими вратарями сезона РПЛ я бы назвал Сафонова, Лантратова и Латышонка. У Сафонова больше практики в сборной России, поэтому ему можно дать первое место», - передает слова Кавазашвили Legalbet.

Напомним, что в минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги Сафонов провел 30 поединков, в которых пропустил 27 мячей. В 11 встречах он сохранил ворота на замке. Вместе с «Краснодаром» Матвей стал вице-чемпионом России.