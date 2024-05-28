Тренер клуба РПЛ: «Зенит» стал чемпионом заслуженно»

«Зенит» набрал больше всех очков, поэтому стал чемпионом заслуженно. Лига состоит из 30 матчей для каждой команды, кому-то везёт больше, кому-то - меньше. Становится сильнейшим тот, у кого больше очков», - передает слова Деограсии телеканал «Матч ТВ».