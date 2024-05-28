Тренер клуба РПЛ: «Зенит» стал чемпионом заслуженно»

Наставник «Оренбурга» Давид Деограсия прокомментировал очередное чемпионство петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге. Команда Сергея Семака выиграла золото в шестой раз подряд.
«Зенит» набрал больше всех очков, поэтому стал чемпионом заслуженно. Лига состоит из 30 матчей для каждой команды, кому-то везёт больше, кому-то - меньше. Становится сильнейшим тот, у кого больше очков», - передает слова Деограсии телеканал «Матч ТВ».
«Зенит» набрал 57 баллов и стал чемпионом России. На втором месте в итоговой таблице расположился «Краснодар», а на третьем – столичное «Динамо».
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