Игрок «Крыльев Советов» Салтыков высказался о чемпионской гонке РПЛ

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Никита Салтыков высказался о чемпионской гонке в минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Следил ли за чемпионской гонкой? Жалко, что «Крылья» не участвовали в ней. Конечно, следил за гонкой, как и все», - передает слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, что чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит». На втором месте финишировал «Краснодар», а третьим стало московское «Динамо». «Крылья Советов», в свою очередь, набрали 41 очко и заняли девятую позицию в турнирной таблице Российской премьер-лиги.