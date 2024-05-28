Деограсия поставил 10 баллов «Оренбургу» за сезон

Наставник «Оренбурга» Давид Деограсия подвел итоги сезона своей команды.

«Сезон был тяжелым, но я поставлю 10 баллов, так как мы выполнили задачу и сохранили место в Премьер-Лиге. Если говорить о весенней части сезона, то «Оренбург» по очкам находился бы на 7-8 месте», - передает слова тренера телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что «Оренбург» набрал 31 очко и финишировал на 12-й строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Подопечные Деограсии отстали от занявшего 11-е место воронежского «Факела» всего на один балл.

Чемпионом страны в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит».