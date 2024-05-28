Корнеев назвал двух лучших тренеров РПЛ - это не Личка и Карпин

Футбольный специалист Игорь Корнеев рассказал о том, кого считает лучшими тренерами в завершившемся сезоне Российской премьер-лиги. Эксперт выделил двух наставников.

«Первый тренер по итогам сезона - Семак. А второй - Ивич, который оставил чёткий след в «Краснодаре». Если бы он продолжил работу, краснодарский музей пополнился бы каким‑то трофеем», - поделился мнением Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

По итогам сезона «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом Российской премьер-лиги. На второй позиции финишировал «Краснодар», а топ-3 замкнуло московское «Динамо».