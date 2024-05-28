Радимов назвал команду, в которую может уйти Семак из «Зенита»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о новом контракте между «сине-бело-голубыми» и главным тренером Сергеем Семаком. Стороны пролонгировали сотрудничество до лета 2030 года.

«Если у Семака будет интересное предложение, допустим Карпин уходит из сборной, первый, кто приходит на ум, это Семак. Думаю, РФС совершенно спокойно с «Зенитом» сядут и договорятся об этом», - приводятся слова эксперта на станицах «РБ Спорта».

Напомним, что под руководством Семака петербургский клуб стал чемпионом России в этом сезоне. «Сине-бело-голубые» выиграли золотые награды в шестой раз подряд.