В «Крыльях Советов» прокомментировал переход Песьякова

Сергей Корниленко, спортивный директор самарских «Крыльев Советов», высказался о подписании бывшего вратаря «Ростова» Сергея Песьякова.

«С Сергеем подписан контракт. Песьяков - очень опытный голкипер, который добавит конкуренции во вратарской линии. Рассчитываем, что Сергей нам поможет», - цитирует функционера «Чемпионат».

В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги 35-летний голкипер провел 23 встречи за «Ростов». Песьяков пропустил 35 мячей, а в шести матчах сохранил свои владения на замке.

По итогам сезона «Крылья Советов» финишировали на девятом месте в турнирной таблице РПЛ.