Газзаев назвал главного виновника упущенного чемпионства «Динамо»

Экс-тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался об упущенном чемпионстве «Динамо».

«Это полностью вина главного тренера, потому что не подготовились. Мы видели, что команда выглядела по‑другому. Футболисты не показали того настроя, который должен был быть», - поделился мнением Газзаев в эфире программы «Громко».

Напомним, что перед заключительным туром «Динамо» лидировало в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Бело-голубым» было достаточно ничьей в матче с «Краснодаром», однако москвичи уступили со счетом 0:1. Этой осечкой воспользовался «Зенит» и стал чемпионом в шестой раз подряд.