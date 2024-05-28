Газзаев рассказал, что нужно «Динамо» для чемпионства в РПЛ

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мыслями относительного того, что нужно столичному «Динамо» для победы в чемпионате России.

«У «Динамо» должна быть только одна чёткая задача - первое место. Они должны готовиться, усиливать команду. «Динамо» должно заявить, что команда борется не за место в тройке, а за чемпионство», - высказался специалист в эфире программы «Громко».

Напомним, что в последнем туре Российской премьер-лиги «Динамо» потерпело гостевое поражение от «Краснодара» со счетом 0:1. Из-за этого фиаско подопечные Марцела Лички опустились на третье место. Чемпионом в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит».