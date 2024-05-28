Смолов оценил игру 39-летнего Роналду

«Роналду сейчас играет в Саудовской Аравии, и у него невероятная статистика. Там достаточно конкурентная лига. Когда смотришь на Роналду - черпаешь мотивацию заниматься спортом», - рассказал нападающий на ютуб-канале Smol Talk.