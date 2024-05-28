Смолов оценил игру 39-летнего Роналду

Российский форвард Фёдор Смолов поделился мнением об игре 39-летнего нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
«Роналду сейчас играет в Саудовской Аравии, и у него невероятная статистика. Там достаточно конкурентная лига. Когда смотришь на Роналду - черпаешь мотивацию заниматься спортом», - рассказал нападающий на ютуб-канале Smol Talk.
В чемпионате Саудовской Аравии сезона-2023/2024 Криштиану провел 31 встречу, записав на свой счет 35 забитых мячей (восемь – с пенальти) и 11 результативных передач. Срок действующего трудового договора португальца с «Аль-Насром» рассчитан до лета 2025 года.
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