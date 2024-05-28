Смолов выбрал между Роналду и Месси

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов сделал выбор между португальцем Криштиану Роналду и аргентинцем Лионелем Месси.
«Мне больше импонирует Месси. Он больше влияет на игру команды, чем Криштиану. Именно на результат. Роналду выдающийся атлет, он много забивает. Но Месси более важен для команды», - высказался российский футболист на ютуб-канале Smol Talk.
В настоящий момент Месси выступает за американский клуб «Интер Майами», а Роналду защищает цвета саудовского «Аль-Насра». Отметим, что на счету аргентинца восемь «Золотых мячей», а в копилке португальца пять аналогичных наград.
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