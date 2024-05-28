Ларин: «Очень хотелось, чтобы чемпионом стал не «Зенит»

Экс-директор академии «Чертаново» Николай Ларин высказался о завершившемся сезоне Российской премьер-лиги. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит».

«Не хочу обидеть «Зенит», но очень хотелось, чтобы у нас был другой чемпион. Если не «Динамо», то тогда «Краснодар» - Сергей Николаевич Галицкий этого заслужил», - передает слова функционера Metaratings.ru.

Напомним, что в последнем туре Российской премьер-лиги «Зенит» на своем поле одержал волевую победу над «Ростовом» со счетом 2:1. Благодаря осечке «Динамо» в матче с «Краснодаром» (0:1) команда Сергея Семака смогла защитить титул.