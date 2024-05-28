Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ларин: «Очень хотелось, чтобы чемпионом стал не «Зенит»

28 Мая 2024 • 07:38 Комментировать (1)

Экс-директор академии «Чертаново» Николай Ларин высказался о завершившемся сезоне Российской премьер-лиги. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит».

«Не хочу обидеть «Зенит», но очень хотелось, чтобы у нас был другой чемпион. Если не «Динамо», то тогда «Краснодар» - Сергей Николаевич Галицкий этого заслужил», - передает слова функционера Metaratings.ru.

Напомним, что в последнем туре Российской премьер-лиги «Зенит» на своем поле одержал волевую победу над «Ростовом» со счетом 2:1. Благодаря осечке «Динамо» в матче с «Краснодаром» (0:1) команда Сергея Семака смогла защитить титул.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Николай Ларин
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Cruyff
28 Мая 2024 в 07:46
хотелка у тебя не сработала
Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Гвардиола назвал одного виновника поражения «Манчестер Сити» в финале Звезда «Манчестер Сити» де Брёйне выбрал клуб, где продолжит карьеру Месси обратился к «Барселоне» Гвардиола прокомментировал увольнение Хави из «Барселоны» Гвардиола назвал лучший клуб Англии в истории – это не «Манчестер Сити» Нагельсманн прокомментировал назначение Компани тренером «Баварии» Флик поставил перед собой цель – подписать в «Барселону» игрока «Баварии» Кто выйдет из группы смерти на Евро-2024 Хави проведёт переговоры с топ-клубом АПЛ – известно название
«Аталанта» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 Справились и без Миранчука: «Аталанта» нанесла «Байеру» первое поражение в сезоне и выиграла Лигу Европы! «Реал» - «Бетис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Самое драматичное чемпионство «Зенита»! Бразильскими голами перебороли «Ростов» и стали первыми Манчестер – красный! «МЮ» завоевал Кубок Англии в битве со звёздами «Сити», Холанн опять растворился Три сборные, которые могут выиграть чемпионат Европы — 2024 Хави сделал заявление после новости об увольнении из «Барселоны» «Реал» не может объявить о переходе Мбаппе - названа причина Игрок «Реала» послал Тони Крооса
Спортивные новости
«Даллас» обыграл «Эдмонтон» и вышел вперёд в серии Надаль проиграл Звереву на старте «Ролан Гаррос» Сборная Чехии обыграла сборную Швейцарии и впервые за 14 лет выиграла чемпионат мира по хоккею Леклер стал победителем Гран-при Монако, Пиастри - второй, Сайнс - третий Швеция обыграла Канаду и завоевала бронзовые медали на чемпионате мира по хоккею Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Мая
08:03 · Россия. Премьер-лига
Смолов выбрал между Роналду и Месси
07:38 · Россия. Премьер-лига
Ларин: «Очень хотелось, чтобы чемпионом стал не «Зенит» 1
07:32 · Россия. Премьер-лига
Генич высказался о возможном трансфере Сафонова в «ПСЖ»
07:28 · Россия. Премьер-лига
Пименов разнёс работу Абаскаля в «Спартаке»
07:22 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Слышал мнение, что Песьяков специально пропустил второй мяч от «Зенита» 1
27 Мая
23:40 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» подпишут полузащитника «Факела»
23:11 · Россия. Премьер-лига
Деменко считает, что Сафонов в «ПСЖ» сможет конкурировать с Доннаруммой
23:03 · Россия. Премьер-лига
Газзаев считает, что Ивич заложил фундамент «Краснодара»
22:49 · Россия. Премьер-лига
Глебов хочет, чтобы Карпин остался в «Ростове» и сборной России 1
22:43 · Россия. Премьер-лига
Рианчо — о будущем Абаскаля: «Экс-тренеры «Спартака» добиваются успеха в Европе»
22:21 · Россия. Премьер-лига
Игнашевич принял решение покинуть «Балтику» слухи
22:20 · Россия. Премьер-лига
«Cочи» выкупил форварда Гуарирапу у «Каракаса»
21:54 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Ахмата» хочет, чтобы Адиев остался в клубе
21:42 · Россия. Премьер-лига
Шикунов считает, что Личка несправедливо признан лучшим тренером сезона РПЛ
21:28 · Россия. Премьер-лига
«Марсель» интересуется защитником «Зенита» 1
Все новости
Рекомендуем