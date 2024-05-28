Генич высказался о возможном трансфере Сафонова в «ПСЖ»

«ПСЖ» зовёт российского вратаря без официальных матчей сборных и участия российских клубов в еврокубках. Вы вдумайтесь вообще. Мы вслух это проговорили, и кажется, что это фантазия», - высказался Константин в шоу «Лови Генича».