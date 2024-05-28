Генич высказался о возможном трансфере Сафонова в «ПСЖ»

Популярный комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич поделился мыслями относительно потенциального перехода вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова во французский «ПСЖ».
«ПСЖ» зовёт российского вратаря без официальных матчей сборных и участия российских клубов в еврокубках. Вы вдумайтесь вообще. Мы вслух это проговорили, и кажется, что это фантазия», - высказался Константин в шоу «Лови Генича».
Ранее в прессе сообщалось, что парижский гранд готов предложить Сафонову пятилетнее трудовое соглашение. За трансфер российского вратаря чемпион Франции может заплатить краснодарцам 20 миллионов евро.
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