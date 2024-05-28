Пименов разнёс работу Абаскаля в «Спартаке»

Экс-нападающий Руслан Пименов критически высказался о бывшем главном тренере московского «Спартака» Гильермо Абаскале. Он считает работу испанца провалом сезона в РПЛ.

«Абаскаль - это номер один. «Спартак» - самая обсуждаемая у нас команда. «Спартак» провалил сезон. Затянули с его увольнением и остались пятыми. Это проблема, болельщики недовольны», - передает слова Пименова Metaratings.ru.

Напомним, что об увольнении Абаскаля с поста главного тренера «красно-белых» было объявлено в середине апреля. Команда доигрывала сезон под руководством Владимира Слишковича. «Спартак» финишировал на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ.