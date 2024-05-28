Радимов: «Слышал мнение, что Песьяков специально пропустил второй мяч от «Зенита»

Экс-футболист петербургского «Зенита», а ныне эксперт Владислав Радимов поделился мнением об ошибке вратаря «Ростова» Сергея Песьякова в моменте со вторым голом «сине-бело-голубых».

«Слышал такое мнение, что Песьяков специально пропустил этот мяч, ведь уходит. И он, дескать, специально пропустил. Я отвечу: ребят, вы с ума сошли? Песьякова не знаете», - передает слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, что встреча на «Газпром Арене» завершилась победой «Зенита» со счетом 2:1. Благодаря этому успеху подопечные Сергея Семака опередили конкурентов и в шестой раз подряд стали чемпионами России.