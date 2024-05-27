Деменко считает, что Сафонов в «ПСЖ» сможет конкурировать с Доннаруммой

По мнению бывшего игрока «Спартака» Максима Деменко, российскому вратарю Матвею Сафонову стоит попробовать свои силы в «ПСЖ».

- Я считаю, что это хороший шанс для Матвея. Он абсолютно спокойно может конкурировать с Доннаруммой, вратарём с мировым именем, - передаёт слова Деменко Betonmobile.ru.

Деменко также отметил, что всё будет зависеть от того, будет ли главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике доверять Матвею.

Ранее в прессе появились сообщения о том, что Сафонов находится в шаге от перехода во французский гранд, эту информацию подтвердил известный инсайдер Фабрицио Романо. Сообщалось, что за подписание 25-летнего футболиста парижанам придётся выложить 20 миллионов евро.