Газзаев считает, что Ивич заложил фундамент «Краснодара»

Экс-наставник сборной России Валерий Газзаев поделился мнением об итогах чемпионской гонки первенства страны.

«Многие писали, что чемпионство у «Динамо» практически в кармане… Шанс-то был реальнейший. За «Краснодар» тоже обидно. Хочется отметить экс-тренера команды Владимира Ивича, который заложил фундамент, выстроил игру команды», — цитирует специалиста «Известия».

Напомним, что чемпионом России в шестой раз подряд стал «Зенит», заработавший 57 баллов. На втором месте финишировал «Краснодар», набравший 56 очков. Тройку лучших замкнуло «Динамо», уступившее «быкам» по дополнительным показателям.