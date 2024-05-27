Глебов хочет, чтобы Карпин остался в «Ростове» и сборной России

Данил Глебов, игрок донской команды, хочет продолжить работать под руководством Валерия Карпина.

Напомним, Карпин является главным тренером «Ростова» и национальной сборной России. Отметим, что контракт специалиста с ростовским клубом действует еще два года.

- Конечно, хотел бы, чтобы он остался и в клубе, и в сборной. Но как решат, так и будет. Моего желания будет недостаточно, чтобы его удержать, - цитирует полузащитника «Ростова» «РБ Спорт».

Глебов в минувшем сезоне сыграл в 30 матчах, забил два мяча и два раза ассистировал партнёрам. Его контракт с «Ростовом» действует до 2028 года, а трансферная стоимость составляет восемь миллионов евро.