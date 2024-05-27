Рианчо — о будущем Абаскаля: «Экс-тренеры «Спартака» добиваются успеха в Европе»

Экс-наставник «Спартака» Рауль Рианчо высказался о будущем бывшего главного тренера московского клуба Гильермо Абаскаля.

«Думаю, у него все будет в порядке. Гильермо — молодой и амбициозный тренер. Такие специалисты всегда востребованы на рынке. Практика показывает, что бывшие тренеры «Спартака» добиваются успеха в Европе», — приводит слова испанского специалиста издание «РБ Спорт».

Напомним, что Абаскаль был отправлен в отставку с поста главного тренера команды 14 апреля. Он возглавлял москвичей с лета 2022 года.

Столичный коллектив под руководством Абаскаля одержал 36 побед, 15 раз сыграл вничью и потерпел 23 поражения.