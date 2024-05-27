Сергей Игнашевич, вероятнее всего, оставит пост главного тренера калининградской команды.

По информации «Чемпионата», российский специалист принял решение покинуть «Балтику» после финального матча Кубка России с «Зенитом», который состоится 2 июня в Москве.

Отмечается, что Игнашевич уже сообщил о своём решении футболистам калининградской команды.

Игнашевич тренирует клуб с осени 2021 года, под его руководством команда сенсационно далеко прошла в Кубке России, где поспорит за трофей с «Зенитом», но вылетела из РПЛ в Первую лигу, заняв 15 место в турнирной таблице с 26 набранными баллами.