«Cочи» выкупил форварда Гуарирапу у «Каракаса»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что клуб выкупил форварда Сауля Гуарирапу у венесуэльского «Каракаса».

«По всем игрокам не хотел бы говорить, нам нужно разобраться. Что касается Гуарирапы, то он у нас в обойме. — Выкупили ли мы его трансфер? Да», — цитирует руководителя «Матч ТВ».

В составе российского клуба футболист успел провести 10 официальных матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами и одной передачей. Кроме того, в его активе несколько матчей за молодёжку национальной команды.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает в 700 тысяч евро.