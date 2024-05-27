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Защитник «Ахмата» хочет, чтобы Адиев остался в клубе

27 Мая 2024 • 21:54 Комментировать

Лукас Ловат, защитник «Ахмата», высказался о желании дальше продолжить играть под руководством Магомеда Адиева.

Напомним, Адиев возглавил грозненскую команду по ходу сезона и выдал с клубом серию из пяти побед подряд, что позволило команде сохранить прописку в РПЛ на следующий сезон. Соглашение с Адиевым рассчитано до 1 июня, он также является главным тренером сборной Казахстана.

- Хочется, чтобы он и дальше работал, у нас отличная команда. В новом сезоне, я уверен, «Ахмат» сможет претендовать на более высокие места, чем в предыдущем сезоне, - сказал футболист в эфире «Матч Премьер».

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Евро-Футбол.Ру,
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