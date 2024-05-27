Шикунов считает, что Личка несправедливо признан лучшим тренером сезона РПЛ

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о выборе Марцела Лички лучшим тренером прошедшего сезона.

«Я считаю, что лучшим тренером нынешнего сезона РПЛ является Семак. Я не знаю, почему признали лучшим Личку. Впервые за 48 лет «Динамо» могло стать чемпионом, но Личка подарил его «Зениту», — цитирует функционера издание «Чемпионат».

Напомним, что чемпионом России в шестой раз подряд стал «Зенит», заработавший 57 баллов. На втором месте финишировал «Краснодар», набравший 56 очков. Тройку лучших замкнуло «Динамо», уступившее «быкам» по дополнительным показателям.