«Марсель» интересуется защитником «Зенита»

Игрок обороны «Зенита» Роберт Ренан, на правах аренды выступающий за бразильский «Интернасьонал», заинтересовал французский «Марсель».

Как информирует журналист Марван Белькасем, французский клуб следит за ситуацией с будущим Ренана.

В то же время «Марсель» не является единственным из числа европейских клубов, которые интересуются бразильцем.

Трудовой договор футболиста с петербургским клубом рассчитан до лета 2028 года. В текущем сезоне Ренан принял участие в 24 встречах во всех турнирах, отличившись одним ассистом.