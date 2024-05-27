Гурцкая — о Сафонове в «ПСЖ»: «Может, они нацелились куда-то продать Доннарумму»

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мнением о возможном трансфере стража ворот «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Спортивный директор Кампуш сам занимался этим трансфером, значит, Энрике его видит. Может быть, они нацелились куда-то продать Доннарумму за 100 млн евро, купить Cафонова за 20 млн евро», — сказал Гурцкая в выпуске ютуб-канала «Это футбол, брат».

Ранее СМИ сообщали, что игрок сборной России в скором времени пройдёт медосмотр и подпишет пятилетний контракт с французской командой.

В текущем сезоне Сафонов провёл в составе «быков» 30 встреч, в которых пропустил 27 мячей и 11 матчей сыграл «на ноль.