Чалов: «У меня как была, так и остается цель - играть в Европе»

Фёдор Чалов, форвард «армейской» команды, высказался о своей мечте попробовать силы в европейском чемпионате.

- У меня как была, так и остается цель - играть в Европе. В этом плане ничего не поменялось, - передаёт слова форварда ЦСКА Sport24.

26-летний футболист является воспитанником столичного клуба, его соглашение с ЦСКА действует до лета 2025 года, а трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

«Армейцы» в минувшем сезоне, который завершился 25 мая, набрали в 30 турах 48 очков и заняли шестое место в таблице.

Чалов провёл в прошлом сезоне 29 матчей, забил 12 голов и сделал три ассиста на партнёров.