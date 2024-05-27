Шикунов: «Абаскаль — топ по разочарованию в этом сезоне РПЛ»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением об экс-наставнике московского клуба Гильермо Абаскале.

«Абаскаль — это топ по разочарованию в этом сезоне среди тренеров, команд и игроков. Это не обсуждается. Он загнал «Спартак» на пятое место», — приводит слова функционера издание «Чемпионат».

Абаскаль был рулевым «красно-белых» с лета 2022 года по апрель 2024 года. Под его руководством коллектив провёл в 74 встречи, одержав 36 побед при 23 поражениях и 15 ничьих.

К слову, со следующего сезона главным тренером москвичей будет сербский специалист Деян Станкович.