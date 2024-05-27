Дркушич не входит в список интересов «Динамо»

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», игрок центра обороны «Сочи» Ваня Дркушич в данный момент не входит в список интересов «Динамо».

В середине мая была информация, что московские клубы, включая «Динамо», проявляют интерес к 24-летнему словенскому футболисту.

В минувшем сезоне РПЛ, по итогам которого «Сочи» вылетел в Первую лигу, Дркушич провёл 23 матча и отметился двумя забитыми мячами.

Соглашение футболиста с «Сочи» действует до 2025 года, а трансферная стоимость оценивается в три миллиона евро. Сам Дркушич ранее заявил, что примет решение о своём будущем после чемпионата Европы-2024.