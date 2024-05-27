Сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» стало известно о планах московского «Спартака» по укреплению оборонительной линии в летнее трансферное окно.

Так, столичный клуб намерен приобрести центрального защитника для ротации состава. Это произойдёт в том случае, если команду покинет защитник Павел Маслов, который в минувшем сезоне лишь 4 раза появлялся на футбольном поле.

Напомним, ранее «Спартак» покинул защитник и капитан команды Георгий Джикия в связи с истечением срока трудового договора.

«Красно-белые» в минувшем сезоне заняли пятое место в турнирной таблице, набрав в 30 турах 50 очков.