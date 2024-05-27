Юсупов покинет «Сочи» летом

Минувший сезон стал для хавбека Артура Юсупова последним в составе «Сочи».

Контракт 34-летнего футболиста с клубом истекает в июне этого года За «Сочи» он выступал с 2020 года и выигрывал с клубом серебряные медали РПЛ.

- Артур не с нами. Это все, что могу сказать, - передаёт слова генерального директора сочинского клуба Дмитрия Рубашко «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Артур Юсупов провёл за клуб 28 матчей во всех турнирах, записал в свой актив один гол и сделал две результативные передачи на партнёров по команде. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 800 тысяч евро.

Отметим, что «Сочи» занял последнее место в РПЛ и вылетел в Первую лигу.