Де Оливейра: «Наши бразильцы не жалеют, что играют в «Зените»

Виллиам де Оливейра, тренер петербургской команды, высказался о бразильских легионерах «сине-бело-голубых».

- Мне кажется, наши бразильцы не жалеют, что играют в «Зените» и не стремятся уйти в другой клуб, - цитирует помощника Сергея Семака «РБ Спорт».

Напомним, сейчас за «Зенит» выступают девять бразильцев - Нино, Родригао, Дуглас Сантос, Густаво Мантуан, Клаудиньо, Вендел, Педро, Артур и Марио Фернандес, который также имеет российский паспорт. Прошлым летом из клубы ушёл Малком, принявший предложение из Саудовский Аравии. Ранее де Оливейра сообщил, что продолжает общаться с Малкомом, который сейчас принадлежит «Аль-Хилялю», и намерен позвать его обратно в петербургский клуб.