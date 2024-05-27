Сафонов мог перейти в испанский клуб - известно название

Российский вратарь Матвей Сафонов, выступающий за «Краснодар», мог оказаться в чемпионате Испании. Об этом сообщается на страницах Lequipe.

Сотрудник «ПСЖ» Луиш Кампуш, ранее работавший консультантом в «Сельте», хотел пригласить россиянина в команду из Виго несколько лет назад. Тогда сделка не состоялась.

Напомним, что в последнее время сообщается об интересе к Матвею со стороны «ПСЖ». Парижский гранд хочет купить игрока за 20 миллионов евро. Сафонову руководство чемпиона Лиги 1 предложит пятилетнее трудовое соглашение.

В завершившемся розыгрыше РПЛ Сафонов провел 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей. В 11 матчах он сохранил ворота на замке.