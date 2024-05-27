Стало известно, продлит ли «Зенит» трудовой договор с бразильским защитником Марио Фернандесом.

Как утверждает портал «РБ Спорт», руководство «сине-бело-голубых» предложит новый контракт 33-летнему Фернандесу при условии, что игрок сможет залечить все свои травмы до начала летних сборов.

Действующий трудовой договор Фернандеса с «Зенитом» рассчитан до середины следующего года.

В минувшей кампании защитник сыграл в 18 матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

По итогам чемпионата России – 2023/24 санкт-петербургский «Зенит» стал обладателем золотых медалей.