Агент Бабича рассказал о цели игрока сыграть на Евро-2024

Мануэль Стоянович, агент сербского защитника московского «Спартака» Срджана Бабича, специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил состояние здоровья своего клиета

- Срджан надеется сыграть на Чемпионате Европы, он идет к этой цели, надеюсь, все реально. Сейчас он сфокусирован на «Спартаке» и сборной Сербии, - заявил агент сербского футболиста.

Напомним, Бабич перешёл в «Спартак» летом прошлого года из испанской «Альмерии». В текущем сезоне 28-летний защитник провёл за столичную команду 23 матча во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до 2026 года.