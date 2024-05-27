Александр Горшков считает Митая одним из лучших легионеров в РПЛ

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков поделился комментарием об игре защитника «Локомотива» Марио Митая.

Горшков заявил, что Митай здорово выглядел в минувшем сезоне при игре не только в обороне, но и в опорной зоне.

«Мне понравилась его игра в защите, как начинал атаки команды, его виденье игры. Для меня он один из лучших легионеров РПЛ», — приводит слова Горшкова Legalbet.

По мнению эксперта, в новом сезоне Митай может проявить себя еще лучше.

В минувшем сезоне 20-летний албанец принял участие в 27 встречах с учетом всех турниров и получил четыре желтые карточки.

Контракт Митая с «Локомотивом» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в полтора миллиона евро.