Канчельскис оценил шансы Соболева уехать в европейский клуб

Андрей Канчельскис, в прошлом игрок сборной России, оценил шансы футболиста «красно-белых» Александра Соболева перейти в европейский клуб.

- После такого сезона шансы Соболева уехать в Европу – минимальные, - передаёт слова экс-игрока «Манчестер Юнайтед» «РБ Спорт».

27-летний нападающий выступает за столичный клуб с 2020 года, перейдя из самарских «Крыльев Советов». В текущем сезоне форвард провёл в РПЛ 27 матчей, забил пять голов и сделал шесть ассистов на партнёров. Его контракт со «Спартаком» действует до 2026 года, а трансферная стоимость составляет восемь млн евро.