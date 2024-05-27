Foot Mercato выделил самых талантливых игроков РПЛ

Названы главные таланты чемпионата России, сообщает портал Foot Mercato.

Как считает источник, в тройку самых перспективных игроков входят форвард «Динамо» Константин Тюкавин, а также вингеры «Локомотива» Сергей Пиняев и Никита Салтыков.

Стоит отметить, что по итогам минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги 21-летний Тюкавин стал лучшим игроком сезона. На его счету 15 забитых мячей и десять результативных передач в 30 встречах.

Ранее сообщалось, что в услугах Тюкавина заинтересован «Атлетико» Мадрид и «Бенфика». Отъезд игрока в Европу может состояться уже ближайшим летом.