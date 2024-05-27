Воробьёв – о сохранении места в РПЛ: «Хорошо, что футбольный бог оказался на нашей стороне»

Форвард «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв дал свой комментарий после сохранения прописки в РПЛ.

- Все эмоции остались на поле. Переживали, но хорошо, что футбольный бог оказался на нашей стороне и мы сохранили место в РПЛ, - цитирует игрока «Оренбурга» «Матч ТВ».

Напомним, «Оренбург» в завершившемся сезоне боролся за выживание и смог сохранить прописку в РПЛ, избежав стыковых матчей. Команда заняла 12 строчку в таблице, набрав в 30 турах 31 очко.

В заключительном матче сезона оренбургский коллектив дома сыграл вничью со столичным «Спартаком» (0:0).

В минувшем сезоне РПЛ Воробьёв провёл 24 матчах, забил восемь голов и сделал один ассист.