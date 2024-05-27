Селюк считает, что сейчас «Зенит» не смог бы себя проявить в еврокубках

Известный агент Дмитрий Селюк предположил, как «Зенит» выступал бы в еврокубках с нынешним составом.

— Если бы «Зенит» играл в еврокубках, то с текущим составом они бы выглядели не очень качественно, — приводит слова агента Metaratings.

Напомним, российские клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в еврокубках.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги подопечные Сергея Семака заняли первое место в турнирной таблице, завоевав чемпионский титул в шестой раз подряд.

Стоит сказать, что в Лиге чемпионов санкт-петербургский «Зенит» ни разу в своей истории не проходил дальше 1/8 финала.